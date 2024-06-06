Правительство Москвы подписало соглашение с туроператором по нацпроекту
Правительство Москвы подписало соглашение на участие в нацпроекте «Производительность труда» с туроператором Fun&Sun на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Документ был подписан главой Департамента экономической политики и развития города Марией Багреевой.
Багреева отметила туристического оператора Fun&Sun как одного из лидеров рынка. Она объяснила, что компания решила принять участие в проекте, так как надеется, что в ходе работы будут привлечены профессиональные эксперты из Регионального центра компетенций Москвы (РЦК). Их опыт поможет повысить эффективность в сфере туризма.
Для Fun&Sun разработают индивидуальную программу для организации рабочих процессов, а эксперты РЦК выявят и устранят уязвимости в их бизнесе. В качестве основной задачи ставят обучение сотрудников туроператора методике бережливого производства.
Генеральный директор Fun&Sun Владимир Рубцов отметил, что компания участвует в проекте «Производительность труда», чтобы получить независимую оценку своей работы от экспертов и получить поддержку по внедрению технологии бережного производства. Он подчеркнул, что в своей работе компания делает акцент на скорость, технологичность и адаптивность.
Нацпроект «Производительность труда» реализуется с начала 2022 года и работает как одна из мер поддержки бизнеса государством. Проект помогает увеличить объемы выпуска продукции и сократить производственные затраты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов: Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы
- Лукьяненко создает медиафраншизу с русскими супергероями для «Союзмультфильма»
- В Омске задержали экс-министра труда и соцразвития региона
- «Пыталась предотвратить аварию»: В Кемерове после ДТП похвалили девушку-водителя трамвая
- Гинцбург рассказал, как будут вводить российскую вакцину от рака
- Музаев: Рособрнадзор готов обсуждать отказ от ЕГЭ при наличии альтернативы
- «Яндекс» назвал самый популярный запрос о Пушкине
- СМИ: На западе Москвы неизвестный открыл стрельбу, погиб человек
- Первый за четыре года поезд с российскими туристами отправился в КНДР
- Враги США – наши друзья: Медведев о поставках Россией оружия третьим странам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru