Правительство Москвы подписало соглашение с туроператором по нацпроекту

Правительство Москвы подписало соглашение на участие в нацпроекте «Производительность труда» с туроператором Fun&Sun на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Документ был подписан главой Департамента экономической политики и развития города Марией Багреевой.

Багреева отметила туристического оператора Fun&Sun как одного из лидеров рынка. Она объяснила, что компания решила принять участие в проекте, так как надеется, что в ходе работы будут привлечены профессиональные эксперты из Регионального центра компетенций Москвы (РЦК). Их опыт поможет повысить эффективность в сфере туризма.

Для Fun&Sun разработают индивидуальную программу для организации рабочих процессов, а эксперты РЦК выявят и устранят уязвимости в их бизнесе. В качестве основной задачи ставят обучение сотрудников туроператора методике бережливого производства.

Генеральный директор Fun&Sun Владимир Рубцов отметил, что компания участвует в проекте «Производительность труда», чтобы получить независимую оценку своей работы от экспертов и получить поддержку по внедрению технологии бережного производства. Он подчеркнул, что в своей работе компания делает акцент на скорость, технологичность и адаптивность.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется с начала 2022 года и работает как одна из мер поддержки бизнеса государством. Проект помогает увеличить объемы выпуска продукции и сократить производственные затраты.

