Правительство Москвы опубликовало отчет об устойчивом развитии за 2024 год

Российская столица направляет 96% программных расходов городского бюджета на цели устойчивого развития. Они связаны с экономическим ростом и улучшением качества жизни горожан. Такую статистку привела заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики города Мария Багреева. Она прокомментировала отчет правительства столицы об устойчивом развитии мегаполиса по итогам 2024 года.

«Столь высокий показатель «устойчивых» расходов иллюстрирует сложившуюся в столице модель развития города – с опорой на сильную экономику и повышение качества жизни москвичей при сохранении окружающей среды и ресурсов. Задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития, реализуются в рамках каждой из 13 государственных программ Правительства Москвы», – пояснила глава департамента.

Москва сохраняет лидерство в плане устойчивого развития в России. Столица занимает первое место в 21 отечественном профильном рейтинге. Кроме того, она удерживает высокие места в международных рейтингах устойчивого развития. Так, зеленые облигации Москвы вошли в перечень 25 лучших мировых практик доклада ООН-Хабитат World Cities Report 2024. Москва лидирует в Рейтинге человеческого потенциала городов, который составлен специалистами семи университетов мира.

Два года подряд проекты Москвы занимают первые и призовые места в Международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия». Среди достижений столицы РФ, которые победили в конкурсе по итогам 2024 года - План адаптации мегаполиса к климатическим изменениям, круглогодичный речной электротранспорт. Еще один завоевавший признание проект - переключение тепловых нагрузок как основа энергоэффективности. Он реализован совместно правительством города и компанией «Мосэнерго».

