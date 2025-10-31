Подведены итоги работы московского управления ФНС за девять месяцев 2025 года

Расширенное заседание коллегии управления Федеральной налоговой службы по Москве по итогам работы за девять месяцев 2025 года состоялось в Национальном центре «Россия». Об этом сообщается на сайте ФНС.

Коллегия прошла под председательством главы управления Марины Третьяковой. В работе приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, глава ФНС Даниил Егоров, заместители руководителя, начальники отделов управления и подведомственных налоговых инспекций. Третьякова представила доклад об итогах работы столичного УФНС и подведомственных инспекций за минувшие девять месяцев и основных задачах до конца года.

С начала 2025-го объем доходов, администрируемых управлением по Москве в бюджетную систему России, вырос почти на 121% и составил 8,2 трлн рублей. Государственные внебюджетные фонды получили 2,6 трлн страховых взносов - 24,5% поступлений всей страны с темпом роста 117%. Опережение динамики заработной платы составило почти 5 процентных пунктов. В федеральный бюджет РФ поступило 2,7 трлн рублей, зафиксирован рост на 37%. Поступления НДС стали больше на 28%, их доля - 27% от общероссийских. При этом поступления в бюджет Москвы увеличились на 10%, до 3,4 трлн рублей. На фоне роста зарплат темп поступлений НДФЛ в столичный бюджет составил 112,6%.

Положительная динамика с начала года была обеспечена в том числе итогами работы по легализации налоговой базы. За девять месяцев число добровольно представленных гражданами деклараций достигло почти 960 тысяч. К декларированию привлекли и 26 тысяч россиян, которые получили доходы от сделок с имуществом. Было доначислено свыше 2 млрд рублей, более 300 млн - за счет пресечения нелегальной сдачи в аренду жилых помещений и другого имущества.

Отмечается, что Сергей Собянин выступил, поздравив сотрудников городского управления с 35-летием создания налоговых органов РФ и поблагодарив за создание ведомства мирового уровня по качеству и объемам работы. Мэр столицы вручил награды отличившимся сотрудникам УФНС.

Определяя задачи ведомства на 2025 год, Марина Третьякова назвала основным направлением стабильное обеспечение доходной части бюджетов всех уровней по установленным параметрам развития экономики и увеличение эффективности налогового администрирования.

Накануне празднования 35-летия налоговой службы глава ФНС Даниил Егоров поздравил столичных коллег, а также обратился к молодым специалистам.

«Вы пришли не просто на интересную работу. Интересность определяется сложностью и нетривиальностью задач, которые перед нами стоят, в том числе – обеспечение принципа справедливости налогообложения», - отметил руководитель службы.

На фоне грядущих изменений налогового законодательства Егоров напомнил, что ФНС будет гибко подходить к решению системных задач, чтобы адаптироваться к нововведениям.

