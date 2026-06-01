Ефимов: В районе Хорошево-Мневники построили новый многофункциональный комплекс
В районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе столицы построен новый многофункциональный деловой центр общей площадью более 75 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Площадь административно-офисных помещений в нем составила 42,9 тысячи квадратных метров. В здании оборудовали различные типы рабочих мест – от отдельных кабинетов до открытых пространств. Часть офисов спроектировали с выходами на открытые террасы», – рассказал Владимир Ефимов.
Ефимов уточнил, что здание возведено на улице Шелепихинская набережная, дом 36, строение 3.
Строительство проекта стало возможным благодаря городской программе стимулирования создания мест приложения труда, действующей с 2020 года. В рамках этой меры более 40 % одобренного строительства приходится именно на деловые объекты. Ввод в эксплуатацию бизнес-центра позволил создать свыше 1,6 тысячи новых рабочих мест для жителей Москвы.
Как уточнили в Градостроительном комплексе столицы, в здании также имеется трехуровневый подземный паркинг на 313 автомобилей и 11 мотоциклов, 21 лифт, пять подъемников и четыре эскалатора. Для обеспечения безопасности в центре внедрены системы распознавания лиц и видеонаблюдения.
Строительство объекта велось под строгим контролем Мосгосстройнадзора. Всего за время строительства было проведено 13 выездных проверок.
Объект построил девелопер ГК ФСК в рамках строительства жилого комплекса «Сидней Сити» на территории «Большого Сити».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера Tagor
- Трамп: Иран хочет заключить сделку с США, выгодную для Вашингтона
- Первый с марта рейс «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Дубай
- Сербия готова отказаться от безвиза и «братства» с Россией для вступления в ЕС
- В Южной Корее из-за взрыва на оборонном заводе погибли четыре человека
- «Руспродсоюз»: Цены на куриные яйца стали ниже уровня 2024 года
- Над территорией России сбили 72 украинских БПЛА
- В России заработала единая цифровая система мониторинга образования
- ЦРУ ищет гены пришельцев в массовых ДНК-тестах землян
- Банки начали урезать россиянам суммы по ипотеке