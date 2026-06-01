Ефимов: В районе Хорошево-Мневники построили новый многофункциональный комплекс

В районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе столицы построен новый многофункциональный деловой центр общей площадью более 75 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Площадь административно-офисных помещений в нем составила 42,9 тысячи квадратных метров. В здании оборудовали различные типы рабочих мест – от отдельных кабинетов до открытых пространств. Часть офисов спроектировали с выходами на открытые террасы», – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов уточнил, что здание возведено на улице Шелепихинская набережная, дом 36, строение 3.

Строительство проекта стало возможным благодаря городской программе стимулирования создания мест приложения труда, действующей с 2020 года. В рамках этой меры более 40 % одобренного строительства приходится именно на деловые объекты. Ввод в эксплуатацию бизнес-центра позволил создать свыше 1,6 тысячи новых рабочих мест для жителей Москвы.

Как уточнили в Градостроительном комплексе столицы, в здании также имеется трехуровневый подземный паркинг на 313 автомобилей и 11 мотоциклов, 21 лифт, пять подъемников и четыре эскалатора. Для обеспечения безопасности в центре внедрены системы распознавания лиц и видеонаблюдения.

Строительство объекта велось под строгим контролем Мосгосстройнадзора. Всего за время строительства было проведено 13 выездных проверок.

Объект построил девелопер ГК ФСК в рамках строительства жилого комплекса «Сидней Сити» на территории «Большого Сити».

