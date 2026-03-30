Ефимов: Котлован второго вестибюля «Рижской» готов на 70%
Строители извлекли более 15,5 тысячи кубометров грунта из котлована второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, всего предстоит вынуть свыше 21 тысячи кубометров грунта.
«На сегодня строители уже извлекли свыше 15,5 тысячи кубометров – это более 70% от общего объема. Котлован под второй вестибюль станции "Рижская" имеет сложную форму, его протяженность достигает 92 метров», – отметил заммэра Владимир Ефимов.
Как уточнили в пресс-службе Градостроительного комплекса, наземный вестибюль станции «Рижская» разместится возле пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Он позволит лучше распределить пассажиропотоки, улучшить пересадку между БКЛ и платформами Московских центральных диаметров.
Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, параллельно с разработкой котлована продолжаются монолитные работы в эскалаторном тоннеле. Уже смонтировано более 600 кубометров бетонных конструкций, завершается устройство плит перекрытия. Всего проектом предусмотрено использование 110 плит, изготовленных на российских предприятиях.
Станция «Рижская» является пересадочной на Калужско-Рижскую линию и строится в сложных условиях плотной городской застройки, рядом с действующей линией метро, железной дорогой и крупными автомагистралями. Работы ведутся круглосуточно.
