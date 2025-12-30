Первые жители нового квартала в Покровском-Стрешневе получили ключи от квартир
В преддверии Нового года жители двух 53‑этажных башен квартала в Покровском‑Стрешнево начали получать ключи от своих квартир.
Этот район давно полюбился москвичам за удачное сочетание городской динамики и природной среды: рядом раскинулся Алешкинский лес, где зимой прокладывают лыжню, а неподалёку, в Братцево, оборудован склон для горных лыж и сноуборда с бугельным подъёмником. В самом комплексе запланированы собственная 1100‑метровая набережная и ландшафтный парк с понтонным причалом.
Для любителей активного образа жизни предусмотрено более 20 вариантов спортивных занятий: помимо возможностей на территории комплекса, рядом уже есть стадионы, парки, спортивные клубы и каток. Зимой можно посетить фестиваль WinterFest на катке Ходынского поля или отправиться на лыжные прогулки в Алешкинский лес.
Важным преимуществом для семей, проживающих в квартале Atlantic жилого комплекса City Bay от девелопера MR, станет открытие в 2026 году филиала Курчатовской школы на 815 мест. Дополнительно будут работать два частных детских сада и центр дополнительного образования на 355 мест, создавая полноценную образовательную среду рядом с домом.
В двух башнях размещено 954 квартиры, все — с предчистовой отделкой, включающей стяжку пола, выровненные стены, разводку электрики и сантехники. Архитектурный облик комплекса формирует стиль минимализма: фасады облицованы алюминием, стемалитом, архитектурным бетоном и дополнены витражным остеклением.
