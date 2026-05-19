Овчинский: Жителям Фили-Давыдково предоставят современные квартиры

Новый проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки согласован в районе Фили-Давыдково Западного административного округа. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«Новый проект проработан в границах участка площадью 1,15 га на Минской улице. Жителям расположенного на нем дома № 15к1, предложат улучшить свои жилищные условия благодаря новому механизму – КРТ жилой застройки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Решение о переезде все жильцы принимают добровольно по итогам голосования. В случае согласия, они получат более комфортное новое жилье в пределах своего района, а сам процесс переселения будет контролироваться нормативным правовым актом, который предоставит им гарантии. Этот документ утвержден правительством Москвы.

Изменения затронут дома по адресам улица Минская 17, 13к2, 15к3 и 15к1. Только последний объект не попал в программу реновации, поэтому он будет расселен в рамках КРТ жилой застройки.

Эта программа была запущена в декабре 2025 года. Для включения в нее выбирают те дома, жители которых обращались к городу с просьбой включить их в программу реновации, а также аварийный постройки. Работа была расширена по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

Программа КРТ подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся почти 400 проекта, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы.

