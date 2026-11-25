Овчинский: Жители пятиэтажки на юго-востоке Москвы смогут переехать в новый дом
Проект комплексного развития территории жилой застройки предлагается к реализации на юго-востоке Москвы в Нижегородском районе. Гарантии местным жителям при их согласии участвовать в проекте зафиксированы постановлением правительства Москвы. Документ уже утвержден, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
«Благодаря механизму комплексного развития территории жилой застройки у жителей пятиэтажного дома на Нижегородской улице, который не включен в действующую программу реновации, появилась возможность переехать в современное комфортное жилье. Решение об участии в проекте собственники помещений и наниматели по договорам социального найма смогут принять добровольно по итогам голосования. Москвичам предоставят новые равнозначные квартиры в этом же районе», – пояснил глава департамента.
Этот проект КРТ предполагает работы на участке в 79-м квартале Хохловки в Нижегородском районе по адресу: улица Нижегородская, дом 83Б.
Комплексное развитий затрагивает бывшие промышленные зоны на неэффективно используемых и незастроенных участках. На их месте возводятся современные городские пространства, которые органично включаются в общегородскую ткань. Данный механизм реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас в Москве запущено более 470 проектов КРТ совокупной площадью свыше 4700 гектаров. Они находятся на разных стадиях проработки и реализации.
Программа позволяет городу методично обновлять фонд недвижимости и улучшать условия проживания жителей мегаполиса. Они переселяются в более комфортные квартиры в новых домах в пределах своих районов. Это особенно актуально для москвичей, чьи дома не вошли в программу реновации.
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