Проект комплексного развития территории жилой застройки предлагается к реализации на юго-востоке Москвы в Нижегородском районе. Гарантии местным жителям при их согласии участвовать в проекте зафиксированы постановлением правительства Москвы. Документ уже утвержден, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«Благодаря механизму комплексного развития территории жилой застройки у жителей пятиэтажного дома на Нижегородской улице, который не включен в действующую программу реновации, появилась возможность переехать в современное комфортное жилье. Решение об участии в проекте собственники помещений и наниматели по договорам социального найма смогут принять добровольно по итогам голосования. Москвичам предоставят новые равнозначные квартиры в этом же районе», – пояснил глава департамента.

Этот проект КРТ предполагает работы на участке в 79-м квартале Хохловки в Нижегородском районе по адресу: улица Нижегородская, дом 83Б.

Комплексное развитий затрагивает бывшие промышленные зоны на неэффективно используемых и незастроенных участках. На их месте возводятся современные городские пространства, которые органично включаются в общегородскую ткань. Данный механизм реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас в Москве запущено более 470 проектов КРТ совокупной площадью свыше 4700 гектаров. Они находятся на разных стадиях проработки и реализации.

Программа позволяет городу методично обновлять фонд недвижимости и улучшать условия проживания жителей мегаполиса. Они переселяются в более комфортные квартиры в новых домах в пределах своих районов. Это особенно актуально для москвичей, чьи дома не вошли в программу реновации.

