Овчинский: В ВАО начались подготовительные работы для возведения дома по реновации
В районе Богородское Восточного административного округа Москвы стартовали подготовительные работы по строительству нового дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Район Богородское занимает третье место на востоке столицы по общему количеству домов, вошедших в действующую программу реновации», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Строительная площадка расположена на земельном участке № 1/3 по улице Ивантеевской. Общая площадь жилого комплекса, состоящего из трёх разновысотных корпусов, превысит 25 тысяч квадратных метров. В доме будет 253 квартиры общей жилой площадью более 16 тысяч квадратных метров, из них пять адаптируют для маломобильных граждан.
На первом нежилом этаже разместятся помещения под социально значимые объекты инфраструктуры — магазины, пункты выдачи заказов, кофейни и другие сервисы. В подъездах оборудуют комнаты для консьержей и колясочные.
Придомовую территорию полностью благоустроят и озеленят - во дворе появится комфортная общественная зона с отдельными детской и спортивной площадками на безопасном прорезиненном покрытии, а также зона для спокойного отдыха. Подземный уровень займёт автомобильный паркинг.
Ранее, 10 февраля 2026 года, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации в столице выполнена уже более чем на четверть. Программа была утверждена в августе 2017 года и охватывает около миллиона москвичей — предусмотрено расселение 5176 домов. По поручению мэра темпы реализации программы планируется увеличить вдвое.
