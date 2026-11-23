С начала 2026 года в Южном административном округе Москвы освободили уже пять площадок, где прежде стояли расселённые дома. Они полностью подготовлены под застройку — на них вырастут жилые комплексы по программе реновации. На трёх из них строители уже приступили к работам. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Сама программа реновации устроена поэтапно: жителей переселяют в новые дома, построенные на месте снесённых, а старые здания разбирают по технологии «умного сноса» — она сокращает объём строительного мусора и снижает нагрузку на экологию.

«На юге столицы на освобожденных с начала года территориях возведут дома общей жилой площадью ориентировочно более 100 тысяч квадратных метров. В квартирах выполнят улучшенную отделку, оборудуют санузел и установят ванну, а также розетки, плиту и мойку. Готовый ремонт позволит переехать жителям в новостройки сразу, не тратя время на дополнительную отделку. Всего в Южном административном округе столицы по действующей программе реновации предстоит расселить 378 объектов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 82 тысяч человек», — пояснил Владислав Овчинский.

На данный момент на юге Москвы в современные жилые комплексы уже переехали или переезжают жители примерно 120 домов, включённых в программу.

Все сведения о программе собраны на портале mos.ru.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года: она охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил удвоить темпы её реализации, а также сообщил, что суперсервису «Переезд по программе реновации» исполнилось шесть лет.

