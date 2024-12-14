Овчинский: В Троицком округе по реновации полностью расселили 22 дома
В Троицком административном округе в рамках программы реновации полностью расселили 22 старых дома, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Овчинский уточнил, что из 22 расселенных домов 18 уже снесли, а около 2,3 тысячи жителей переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой.
Переселение стартовало в 2020 году, на данный момент оно затронуло жителей 36 домов. Всего же по реновации в Троицком округе в новые квартиры переедут почти десять тысяч москвичей из 104 старых домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей. За последние годы в Москве объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов вырос в два раза – с 3 миллионов до 5-7 миллионов квадратных метров в год.
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