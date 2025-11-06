Овчинский: В Таганском районе завершили строительство офисного здания
В Таганском районе Москвы построили новый бизнес-центр, в котором создано около 1,5 тысячи новых рабочих мест. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, объект, площадью свыше 17 тысяч квадратных метров, расположен в шаговой доступности от станций метро «Чкаловская» и «Курская».
«Офисы свободной планировки оборудованы со второго по 10 этаж. На первом этаже находится вестибюль, где предусмотрено лобби, пространство для ресторана или кафе, а также дополнительные зоны свободного назначения. Со стороны главного входа создана прогулочная анфилада. Также на восьмом этаже есть выход на балкон», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Для удобства сотрудников офисного центра также доступна двухуровневая подземная двухуровневая парковка, рассчитанная на 59 автомобилей.
Остекление отличается максимальной светопроницаемостью, что позволяет поддерживать комфортную температуру и снизить потребность в искусственном освещении и кондиционировании воздуха в здании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Госдума проработает введение детских сим-карт
- Самая сильная геомагнитная буря года обрушится на Землю 7 ноября
- В Мали заявили, что футбольная сборная страны готова сыграть с россиянами
- Налоговики в Москве начали проверки скрытых доходов неработающих
- Над территорией России сбили 75 украинских БПЛА
- Выбора нет: Путин и Трамп обменялись угрозами возобновить ядерные испытания
- Депутат Смолин: Сокращение летних каникул ударит по здоровью школьников
- В Волгореченске Костромской области отразили атаку БПЛА
- Армения сообщила о поставке зерна из России через Азербайджан
- Россиянам посоветовали не ждать «отечественный Оземпик» в аптеках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru