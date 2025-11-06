Овчинский: В Таганском районе завершили строительство офисного здания

В Таганском районе Москвы построили новый бизнес-центр, в котором создано около 1,5 тысячи новых рабочих мест. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По его словам, объект, площадью свыше 17 тысяч квадратных метров, расположен в шаговой доступности от станций метро «Чкаловская» и «Курская».



«Офисы свободной планировки оборудованы со второго по 10 этаж. На первом этаже находится вестибюль, где предусмотрено лобби, пространство для ресторана или кафе, а также дополнительные зоны свободного назначения. Со стороны главного входа создана прогулочная анфилада. Также на восьмом этаже есть выход на балкон», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Для удобства сотрудников офисного центра также доступна двухуровневая подземная двухуровневая парковка, рассчитанная на 59 автомобилей.



Остекление отличается максимальной светопроницаемостью, что позволяет поддерживать комфортную температуру и снизить потребность в искусственном освещении и кондиционировании воздуха в здании.

