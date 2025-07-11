Овчинский: В Можайском районе Москвы появятся 35 домов по реновации

На западе столицы построят 35 домов для реализации программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Подрядчиков для проектирования и строительства домов площадью квартир более 742,8 тысячи квадратных метров на открытых торгах определил Московский фонд реновации. Новостройки появятся в том числе на месте старых домов, которые попали под программу реновации.

«Всего 35 новых жилых комплексов возведут на участках общей площадью свыше 22,1 гектара. Кроме того, для транспортного обеспечения новых домов планируется строительство дорог местного значения от дублера Можайского шоссе до улицы Кубинки и от улицы Говорова до улицы Толбухина», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В подъездах новых домов не будет ступеней и порогов для комфорта маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Также для удобства дома оснастят большими лифтами.

Программа реновации жилья была запущена в Москве в 2017 году. Программа коснется порядка миллиона москвичей.

Мэр Сергей Собянин ранее рассказал об итогах реализации программы реновации за первые шесть месяцев 2025 года.

