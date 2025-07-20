Овчинский: В Москве в Северном Измайлове по реновации расселили свыше 30 домов

В столице с начала реализации программы реновации в районе Северное Измайлово расселили 32 старых дома, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.



Новостройка на 5-й Парковой улице стала первым жилым комплексом, переданным под заселение в Москве, напомнил чиновник. В Департаменте градостроительной политики добавили, что всего в районе в рамках реализации программы реновации необходимо расселить еще 179 домов. После этого в новые квартиры переедут 36 тысяч москвичей.



«На сегодня более шести тысяч жителей уже переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Расселенные дома демонтируют, на месте сноса построят новое жилье с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о переселении в рамках программы реновации в Хорошево-Мневниках.

