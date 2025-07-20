Овчинский: В Москве в Северном Измайлове по реновации расселили свыше 30 домов
В столице с начала реализации программы реновации в районе Северное Измайлово расселили 32 старых дома, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Новостройка на 5-й Парковой улице стала первым жилым комплексом, переданным под заселение в Москве, напомнил чиновник. В Департаменте градостроительной политики добавили, что всего в районе в рамках реализации программы реновации необходимо расселить еще 179 домов. После этого в новые квартиры переедут 36 тысяч москвичей.
«На сегодня более шести тысяч жителей уже переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Расселенные дома демонтируют, на месте сноса построят новое жилье с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о переселении в рамках программы реновации в Хорошево-Мневниках.
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