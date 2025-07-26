Овчинский: В Москве в районе Покровское-Стрешнево освободили площадку под реновацию

На северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево для реализации программы реновации освободили площадку на месте сноса расселенного жилья, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Отмечается, что новый ЖК на 480 квартир возведут на Волоколамском шоссе. Чиновник добавил, что там построят свыше 28 тысяч квадратных метров жилья. По его словам, всего в рамках программы реновации в районе Покровское-Стрешнево расселят 48 домов. В новые квартиры переедут примерно 8,3 тысячи москвичей.

«Первые этажи будут нежилыми: здесь смогут открыть магазины, ПВЗ и иные объекты социально-бытового назначения. Придомовую территорию комплексно озеленят, оборудуют зоны отдыха», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин встретился с новоселами дома, возведенного в Москве в рамках реновации в Хорошево-Мневниках.

