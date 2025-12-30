Овчинский: В Москве появится новое культурное пространство

В Даниловском районе столицы, на территории жилого квартала Pave неподалеку от Павелецкой набережной появится новое культурно-выставочное пространство, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Культурное пространство будет состоять из двух залов на 94,8 и 62,6 квадратных метра с панорамными окнами. Выставочное пространство будет отличаться своей многофункциональностью. Оно запроектировано так, что можно будет комфортно проводить культурные и образовательные мероприятия: лекции, семинары, мастер-классы, презентации», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.