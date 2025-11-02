Овчинский: В Москве построили новый жилой комплекс по реновации в Зюзине

Завершено строительство нового жилого комплекса по программе реновации на Черноморском бульваре в столичном районе Зюзино. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По его словам, общая площадь дома превышает 20 тысяч квадратных метров.



«В двухсекционном доме на Черноморском бульваре предусмотрено 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров. Семь из них адаптировали для маломобильных граждан. Во дворе провели комплексное озеленение и благоустройство: оборудовали детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Овчинский также отметил, что рядом с новостройкой расположены станции метро «Севастопольская» и «Каховская», есть прогулочные скверы и парк, школы, детские сады и объекты здравоохранения.



На первом этаже предусмотрели нежилые помещения, где смогут разместиться аптеки, кофейни, салоны красоты, пункты выдачи заказов и точки оказания бытовых услуг.



В каждом подъезде предусмотрено два выхода: наружный и внутренний во двор. На входах нет высоких порогов и ступеней. Для комфорта жителей в подъездах также предусмотрели тактильную плитку и грязезащитное покрытие.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 215 тысяч жителей столицы переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.

