Овчинский: В Москве определены подрядчики строительных работ в рамках КРТ
Для реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) в Южном, Юго-Восточном и Восточном административных округах столицы были названы подрядчики строительных работ. Решение принято Московским фондом реновации жилой застройки. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
«В рамках трех лотов планируется строительство 14 жилых комплексов для реализации программы реновации, возведение социальных объектов, а также благоустройство территорий. В частности, на Павловской улице в Южном административном округе на территории площадью более 2,2 га появится жилой дом с площадью квартир свыше 24 тысяч кв м, а также подстанция скорой помощи на 15 машино-мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Уточняется, что среди районов, где будет вестись строительство — Кузьминки, Гольяново, Даниловский. В Кузьминках появится семь новых жилых домов на 5 га земли, а в Гольяново — еще шесть на площади свыше 8,5 га. Помимо этого, районы благоустроят, и они получат обновление необходимых объектов инфраструктуры.
Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза.
