Овчинский: Торгово-офисное здание построили в Нагорном районе

Многофункциональный торгово-офисный комплекс «Электролитный» построили в Нагорном районе Москвы в трех минутах от метро «Нагорная», сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

«Общая площадь здания переменной этажности составляет 25,2 тысячи квадратных метров. Новый объект станет важной точкой притяжения для жителей столицы, органично сочетая торговые, офисные и общественные пространства. Здание насчитывает шесть наземных этажей и подземный уровень. Деловой центр выполнен с акцентом на публичную функцию: здесь предусмотрены зоны для отдыха, питания и повседневных услуг», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первые два этажа вместили в себя торговую зону для посетителей, далее уже размещаются офисные помещения. На третьем этаже также оборудован фудкорт на 200 мест. Центр после открытия предоставит 200 новых рабочих мест. Также на объекте предусмотрена парковочная зона на 350 мест. А прилегающая территория благоустроена, на участке созданы тротуары, газоны, удобные проезды, а также инфраструктура для маломобильных граждан. Новый центр украсил район, так как выполнен с использованием витражного остекления и полупрозрачных стеклопакетов, но также открыл для жителей удобный формат для отдыха и работы.

Ранее Овчинский сообщал, что на юге Москвы в программу реновации включены 378 домов, из них 53 - в Нагорном районе.

