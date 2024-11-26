Овчинский: Тематическое шоу в день битвы под столицей покажут в павильоне «Макет Москвы»

Тематическое светотехническое шоу, посвященное контрнаступлению советских войск под Москвой в 1941 году, можно будет увидеть на ВДНХ. Его представят в павильоне «Макет Москвы» в день начала операции против немецко-фашистских войск 5 декабря. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«5 декабря у гостей павильона «Макет Москвы» будет уникальная возможность посмотреть светотехническое шоу «День Победы», которое обычно транслируется только один раз в году – 9 Мая. Специально ко дню начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой его покажут в 14:30 и 15:30. Это восьмиминутный видеоряд с тематической музыкой и стихами. В завершение над столицей в миниатюре запустится праздничный салют из девяти разноцветных шаров с эффектом угасающего мерцания», – рассказал о программе глава департамента.

Шоу будет сопровождаться историческими кадрами военной кинохроники. В России 5 декабря отмечается как один из Дней воинской славы.

Разнообразные светотехнические шоу демонстрируют в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ в ежедневном режиме - 10 тематических представлений начинаются каждые полчаса с 11:00 до 19:30.

