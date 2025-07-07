Овчинский: Свыше двух тысяч семей переехали по программе реновации в Измайлове

Более 2000 семей, проживающих в районе Измайлово (ВАО), переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой в рамках программы реновации ветхого жилья. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По программе реновации расселению в районе подлежат 59 домов, порядка 8500 москвичей получат ключи от новых квартир.



«Переселение жителей в районе Измайлово началось в 2021 году, когда под заселение передали новостройку по адресу: Измайловский пр., д. 5А. Сегодня количество таких жилых комплексов достигло пяти, а в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более 2,3 тысячи семей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Министр добавил, что Москва бесплатно оказывает помощь с переездом жильцам. Грузчиков и автомобиль через сервис «Помощь в переезде» или в центрах информирования по переселению заказали около 1700 семей.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об итогах программы реновации за первое полугодие 2025 года. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

