Овчинский: Появился новый раздел с требованиями к цифровым информационным моделя

Раздел «ЦИМ АГР в формате IFC: требования и практические рекомендации» появился на портале «СтроимПросто». Он создан для помощи разработчикам — благодаря ему можно понятнее и быстрее подготовить цифровые информационные модели (ЦИМ), которые нужны для того, чтобы получить архитектурно-градостроительное решение (АГР). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.



В разделе собраны практические рекомендации и основные требования к IFC-файлов. Раздел создан для работающих с ЦИМ специалистов. Здесь приводятся пояснения, примеры и инструкции, помогающие соответствовать нормам и улучшить качество модели, что особенно важно на ранних стадиях проектирования.



«Мы видим, что у разработчиков возникают вопросы на этапе подготовки IFC для архитектурно-градостроительного решения. Новый раздел аккумулирует все ключевые требования в одном месте и помогает сократить время на согласования. Это не просто набор правил, а понятный рабочий инструмент», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Материал изложен понятным языком. Избегая типичных ошибок при помощи полученных знаний, можно сделать процесс подготовки более прозрачным и предсказуемым.



Инструмент помогает уменьшить риск доработок и возвратов, ускоряет запуск проектов и экономит время разработчиков. Кроме того, участники процесс получают возможность более эффективно взаимодействовать между собой.



В Москве активно развивается и ускоряется программа реновации. В прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тысяч квартир. Всего в программу включено 5176 старых домов, жители которых переедут в современные новостройки.



Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о внедрении сервиса на базе ИИ «Поиск коллизий в ЦИМ», позволяющий находить ошибки в ЦИМ зданий за минуту.

