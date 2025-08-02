Овчинский: Почти три тысячи детей посетили павильон «Макет Москвы» с начала лета

С начала открытия летнего сезона почти три тысячи воспитанников детских лагерей столицы и Московского региона посетили выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Макет Москвы – это не просто уменьшенная копия города, а увлекательная локация, где история и современность оживают на глазах. С начала лета выставочный павильон посетили более 105 тысяч москвичей и гостей столицы, в том числе около трех тысяч — воспитанники лагерей. Для юных посетителей провели более 60 обзорных и тематических экскурсий, продемонстрировали светотехнические шоу разной тематики и наглядно показали процесс создания архитектурного макета столицы, выполненного в масштабе 1:400», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Выставка рассказывает москвичам всех возрастов о главных достопримечательностях столицы, а экскурсии ориентированы как на младшеклассников, так и на взрослых и подростков. В фойе можно потрогать уменьшенные копии шести знаковых сооружений Москвы, которые были распечатаны на 3D-принтере. Среди них Большой театр, храм Христа Спасителя, Триумфальная арка, Государственный исторический музей, Спасская башня и одна из семи сталинских высоток.

Вход на экспозицию бесплатный, а павильон работает каждый день с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.

