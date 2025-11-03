Овчинский: Около 120 семей переехали в новостройку на юго-западе Москвы

В Чечерском проезде на юго-западе Москвы по программе реновации новоселье отметили 119 семей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Овчинский рассказал, что в июне жители четырёх старых домов на 1-й Мелитопольской улице и в Джанкойском проезде начали поэтапно переселяться в новый жилой комплекс по программе реновации по адресу Чечерский проезд, дом 28, корпуса 1 и 2.

«На сегодня новоселье в квартирах отпраздновали 119 семей. Для того чтобы переезд для москвичей был комфортным, город бесплатно предоставляет услуги грузчиков и автомобиль», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего в районе Южное Бутово под реновацию подпадают 18 домов, новые квартиры получат более 2 тысяч человек.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что в ближайшие три года к переезду приступят свыше 215 тысяч москвичей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года — она охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение удвоить темпы её реализации.

