Овчинский: Новый квартал построят по проекту КРТ в Преображенском районе
Новый жилой квартал появится по программе комплексного развития территорий (КРТ) на месте неэффективно используемого земельного участка площадью 1,33 га в районе Преображенское (ВАО), проект размещен на портале московского правительства. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
По его словам, на Потешной улице возведут около 28,9 тысячи квадратных метров недвижимости, из них 18,6 тысячи «квадратов» — по программе реновации ветхого жилья. «Поблизости возведут спортивно-образовательный корпус Московского государственного университета спорта и туризма площадью 6,24 тысячи квадратных метров, подстанцию скорой помощи площадью 4,02 тысячи квадратных метров на 20 машино-мест и тепловую подстанцию. Новая застройка будет грамотно вписана в окружающий ландшафт», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Поблизости расположена станция метро «Преображенская площадь», кроме того, рядом находятся спортивный комплекс, бизнес-центр, магазины, школа и другие объекты.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о пятилетии московской программы КРТ. Сегодня в Москве по его поручению реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru