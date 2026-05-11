Овчинский: Новый дом по реновации построили на юге столицы
Новый жилой дом возвели на юге Москвы в рамках программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Он также уточнил, что новостройка расположена в Нагатинском Затоне на Судостроительной улице. В доме 240 квартир с современным ремонтом. Стены жилых комнат уже отделаны флизелиновыми обоями под покраску, на полу уложен ламинат, а на кухне, в прихожей и санузле – керамогранитная плитка.
«На минус первом этаже находится подземная парковка, первые этажи предназначены для общего пользования – там расположены лифтовые холлы, комнаты для консьержей, колясочные и помещения коммерческого назначения. Во дворе есть детская и спортивная площадки с современным оборудованием, зоны прогулок и отдыха; территория освещается и находится под видеонаблюдением», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Дом расположен в непосредственной близости от станции метро «Коломенская» и музея-заповедника «Коломенское». Также в пешей доступности от новостройки находится школа, остановка общественного транспорта и набережная Москвы-реки. Фасады новостройки выполнены в контрастном сочетании терракотовых и белых оттенков с геометрическими вставками серого цвета.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал ускорить темпы ее реализации вдвое и сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.
