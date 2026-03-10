Овчинский: Новый дом по программе реновации построят в Походном проезде

Новый дом по программе реновации построят в СЗАО, был выдан соответствующий градостроительный план земельного участка. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Новостройка будет находиться в Походном проезде, ее площадь составит 21 тысячу квадратных метров.



«Здание будет обладать всеми преимуществами современных новостроек по программе реновации: красивыми фасадами, квартирами с улучшенной планировкой, благоустроенным двором с детскими и спортивными площадками», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Поблизости расположены дубовая роща «Маяк» и «Сходненский ковш», супермаркеты и торговые центры.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о включении в программу реновации ветхого жилья еще пяти площадок. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.



Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

