Овчинский: Новый дом по программе реновации построили в Красносельском районе

Новый дом площадью свыше 28 тысяч квадратных метров построили по программе реновации ветхого жилья на Леснорядской улице (Красносельский район, ЦАО). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Новостройку возвели на месте двух снесенных домов. Поблизости расположены Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы, трамвайные и автобусные остановки, а также парк «Сокольники».

В новом доме расположены 237 квартир с готовой улучшенной отделкой суммарной площадью порядка 17 тысяч квадратных метров. «Красносельский район отличается развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. Рядом с домом находятся магазины, образовательные объекты, торговые и спортивные центры», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На нежилых первых этажах предусмотрены свободные помещения. В будущем здесь откроются аптеки, пункты выдачи заказов, пекарни и другие сервисы.

Также рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин отметил, как программа реновации решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных граждан. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

