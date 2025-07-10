Овчинский: Новую парковую зону обустроят в Сокольниках

Новый линейный парк будет обустроен инвестором на востоке Москвы. Его площадь составит свыше 3000 квадратных метров, он будет продолжением лесопарка «Сокольники», заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Парк появится в рамках строительства нового ЖК на улице Сокольнический Вал.



На многоярусном пространстве высадят около 800 кустарников и свыше 130 деревьев эстетичных, неприхотливых и быстрорастущих пород, таких, как не образующие пуха тополя, боярышник, белая акация, калина и гордовина. «По всему периметру благоустраиваемой территории будет проложен пешеходный маршрут протяженностью 500 метров, его будут обрамлять заросли пузыреплодника, ароматной буддлеи и серой спиреи. Пространство парка дополнят места тихого отдыха с эргономичными скамьями из натуральных материалов, а также зоны для выгула собак», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Внутреннее устройство парка сделают максимально естественным, а линии посадок будут имитировать возвышенности ландшафта. Благоприятный микроклимат для растений позволит создать ярусная композиция.



Помимо порядка 1500 деревьев и кустарников, которые высадят при озеленении жилого проекта, здесь появятся открытое общественное пространство с зеркальным озером с сухим фонтаном, а также детские и спортивные площадки в скандинавском стиле.

