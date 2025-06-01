Овчинский: На участке бывшей промзоны Автомоторная построят дворец творчества и школу искусств

Жилой район с объектами инфраструктуры возведут в рамках редевелопмента части бывшей промышленной зоны «Автомоторная», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.



По его словам, в рамках реализации проекта появятся помещения для культурно-досуговых учреждений. Площадь объектов составит порядка 2,3 тысячи квадратных метров.



«Новое городское пространство с жильем и объектами инфраструктуры возведут на участке бывшей промзоны «Автомоторная». В составе одного из жилых комплексов появятся помещения для филиала Дворца детско-юношеского творчества на 40 мест и детской школы искусств на 80 мест», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Согласно проекту, запланировано строительство 1,7 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Учреждения появятся в жилом доме на участке около 4-го Лихачевского переулка.



На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находятся 302 проекта КРТ, общая площадь которых составляет 4,2 тысячи гектаров.

