Овчинский: На месте бывшего Тушинского аэродрома появятся объекты образования

На территории бывшего Тушинского аэродрома в районе Покровское-Стрешнево ведется строительство четырех объектов образования общей площадью более 55,2 тысячи квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, одним из крупнейших учебных объектов на полуострове Покровское-Стрешнево станет школа на 850 учеников, которая откроется в трехэтажном здании площадью 22,5 тысячи квадратных метров.

«В блоке начальной школы запроектированы универсальные учебные кабинеты. Для старших классов оборудуют кабинеты для занятий по информатике, естественным наукам. Ввод здания в эксплуатацию намечен на 2026 год», -

приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Кроме того, в школе разместятся различные лабораторно-исследовательские комплексы, робо-класс, лекционная, шахматный кружок, информационный библиотечный центр, кабинеты для музыкальных занятий и мастерская акварельной живописи и рисунка. Для школьников также будут доступны медицинский блок и пищеблок полного цикла.

