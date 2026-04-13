Овчинский: На фотовыставке «Геометрия прогресса» покажут изменения Москвы
В Москве 17 апреля в Центре Гиляровского откроется фотовыставка «Геометрия прогресса», на которой представят работы с изменениями столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
На мероприятии покажут снимки одноименного конкурса от профессиональных фотографов и любителей. Известно, что кто-то из участников сделал акцент на строгой геометрии современных зданий, кто-то — на игре света и линий. На кадрах посетители выставки смогут увидеть яркие архитектурные доминанты, новые инженерные решения и неожиданные ракурсы знакомых пространств города.
«В работах участников видно, как архитектура и инженерные решения формируют новый визуальный язык столицы», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Кроме того, в день открытия выставки организаторы также наградят победителей и призеров конкурса. Их работы особенно точно передают идею проекта – показать город как пространство постоянного движения и роста.
Москва постоянно развивается. Только в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов в которых оборудовали более 35 тысяч квартир. Всего в программу включено 5176 старых домов, жители которых переедут в современные новостройки.
«Геометрия прогресса» дает возможность увидеть знакомые места по-новому и почувствовать масштаб изменений, которые происходят вокруг. Через фотографии зрители могут на секунду замедлить привычный ритм города и рассмотреть, как формируется облик современного города.
Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00 по адресу Столешников переулок, 9, стр. 5. Вход на мероприятие — свободный.
