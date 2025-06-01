Овчинский: Москва представит систему цифрового контроля обращения с отходами строительства
В Москве действует цифровой контроль за перемещением строительных отходов. На предстоящей конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая пройдет в Нижнем Новгороде с 2 по 6 июня, будет представлен алгоритм работы системы и результаты ее работы за прошедший год. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По словам Овчинского, в единой городской системе контроля за перевозкой строительных отходов участвуют более 3,8 тысяч компаний.
«Ежегодно на строительных площадках Москвы в среднем образуется более 37 миллионов тонн отходов строительства и сноса. Сегодня мы можем отслеживать буквально каждый самосвал с отходами», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Он также отметил, что в системе зарегистрировано около 4,5 миллиона рейсов, а в её работе обязаны участвовать все стороны — компании, занятые в строительстве, сносе, реконструкции и благоустройстве, а также перевозчики и предприятия по утилизации отходов. Это делает процесс не только контролируемым, но и прозрачным.
Контроль осуществляется через городскую автоматизированную систему АИС «ОССиГ», координируемую Департаментом градостроительной политики Москвы. Развитием системы занимается Департамент информационных технологий столицы. Все этапы перевозки отходов регулируются через мобильное приложение: на стройках сотрудник фотографирует самосвал и указывает место назначения. Система на основе искусственного интеллекта анализирует данные и, при соблюдении всех условий, разрешает начало рейса. Перемещение транспорта отслеживается спутниковыми системами, а на перерабатывающих предприятиях фиксируются параметры груза с помощью камер и весов.
Для предотвращения нарушений природоохранные органы совместно с другими ведомствами проводят рейды. Перевозчики, не зарегистрированные в системе АИС «ОССиГ», получают штрафы, а их техника направляется на штрафстоянку до устранения нарушений.
Внедрение цифрового контроля в Москве способствует формированию дисциплинированного взаимодействия участников отрасли, развитию рынка вторичных ресурсов и снижению количества экологических правонарушений, подчеркнул Овчинский.
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