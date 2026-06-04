Овчинский: Москва и «НОТЕХ» объединятся для развития строительного инжиниринга

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представители Департамента градостроительной политики Москвы и Ассоциации технических заказчиков «НОТЕХ» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области инжиниринга и управления строительными проектами. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Согласно достигнутым договорённостям, стороны намерены объединить свои интеллектуальные, технические и информационные ресурсы для реализации совместных инициатив и укрепления строительной отрасли. Соглашение также охватывает обмен знаниями и разработку общих принципов управления строительными проектами.

«Строительная отрасль требует не только современных технологий, но и сильной профессиональной экспертизы на всех этапах реализации проектов. Сотрудничество с Ассоциацией “НОТЕХ” позволит объединить практический опыт ведущих инжиниринговых компаний и возможности города для повышения эффективности управления строительством», - отметил Овчинский.

По его словам, это особенно актуально в контексте масштабных городских программ, таких как реновация, а также растущих требований к качеству, срокам и безопасности строительства. Создание специализированного центра компетенций будет способствовать подготовке специалистов нового поколения и ускоренному внедрению современных методов в отрасли.

В рамках подписанного соглашения планируется организация совместных рабочих и экспертных групп, проведение конференций, выставок и других профильных мероприятий. Особое внимание будет уделяться обмену методическими материалами и укреплению информационного взаимодействия между профессиональным сообществом и государственными структурами.

Кроме того, партнёрство предусматривает развитие образовательных и просветительских программ в строительной сфере. Это позволит отрасли быстрее внедрять инновационные инженерные решения, улучшать управление проектами и формировать единые профессиональные стандарты.

