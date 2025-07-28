Овчинский: Интерактивную зону по реновации покажут на выставке «Та самая Москва»

Выставка «Та самая Москва» пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Центральном выставочном зале «Манеж» с 1 по 31 августа. Организаторы представят уникальную интерактивную зону, которая позволит оценить преобразование столицы в рамках программы реновации. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Посетители выставки смогут увидеть трансформацию полную трансформацию квартиры из старого пятиэтажного дома в современную новостройку.



«На нашей выставке всего за 15 секунд можно совершить путешествие во времени — из тесной хрущевки с узкими коридорами переместиться в просторную квартиру с продуманной планировкой и видом на благоустроенный двор. Этот контраст лучше любых слов показывает, почему программа реновации так важна для нашего города», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. В экспозиции представлены точная копия типовой квартиры 1960-х годов, а также современное жилье по программе реновации. Кроме того, инсталляция продемонстрирует изменение района в целом и уровня комфорта москвичей.



В рамках форума-фестиваля пройдут образовательные, спортивные и культурные мероприятия, посвященные развитию столицы.

