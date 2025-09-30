Овчинский: Детский сад на 150 мест построили в Южном Бутове

Новый детский сад на 150 мест открылся в Южном Бутове 1 сентября. Его площадь составляет почти четыре тысячи кв м. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В трехэтажном здании площадью свыше 3,8 тысячи кв м предусмотрены шесть групповых ячеек с буфетной зоной, игровым залом, спальней, санузлом и раздевалкой. Также оборудованы физкультурный и музыкальный залы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, в распоряжении детей будет шесть зон для прогулок с навесами, а также две спортивные площадки. Кроме того, в проекте предусмотрено озеленение прилегающей территории: были высажены деревья и кустарники, обустроены цветники.

Появление социальных зданий в столице является частью целей и задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».

