Овчинский: Деловой центр построят в Красносельском районе Москвы

Новый деловой центр появится в Каланчевском тупике (ЦАО), внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, объект возведут на участке площадью 0,21 га, а площадь делового центра составит 7000 квадратных метров. Сейчас на участке располагаются неиспользуемые строения. «Это будет качественный, функциональный объект, полностью отвечающий высоким стандартам столицы. Мы освобождаем территорию от ветхих построек, чтобы на их месте возникло эстетичное, технологичное и востребованное пространство, которое гармонично впишется в исторический центр и повысит привлекательность всего района», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Реализация проекта позволит создать в районе современное пространство для комфортной работы, развития бизнеса и получения необходимых услуг в шаговой доступности. Проект станет еще одним шагом в развитии ЦАО. Здесь в рамках обновления городской среды в программу реновации ветхого жилья включены 110 зданий, в которых проживают свыше 16500 человек.

Недалеко от здания будут находиться станция МЦД Площадь трех вокзалов, а также станции «Комсомольская» и «Красные Ворота» Московского метрополитена.

В ПЗЗ содержатся требования и нормы, регулирующие использование земельных участков и строительство на них. Они определяют разрешенные виды деятельности и требования к проектированию и строительству зданий.

