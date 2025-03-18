Овчинский: Более тысячи разрешений на строительство передали в ЕИСЖС

Более тысячи документов были автоматически переданы в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС) с 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Помимо разрешений на строительство было размещено порядка трехсот разрешений на ввод в эксплуатацию. Новый функционал был внедрен Департаментом градостроительной политики города Москвы. Он помогает градостроительной сфере быть прозрачнее для жителей и застройщиков и улучшить взаимодействия между ними.



«Граждане, желающие приобрести жилье или другой вид недвижимости, могут воспользоваться сервисом, чтобы получить общую информацию об объекте и ознакомиться с разрешительной документацией. Так, дольщики могут быть уверенными в законности и надежности своего выбора», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



Автоматизация передачи сведений о строительных объектах повысит прозрачность рынка недвижимости и упростит взаимодействие между застройщиками и покупателями, отмечается в сообщении пресс-службы Департамента градостроительной политики города Москвы.



Теперь любой желающий сможет оперативно узнавать о статусе строительства, проверять наличие разрешительных документов и получать детальную информацию о будущем доме. Благодаря новым технологиям рынок недвижимости становится более доступным и безопасным для всех участников.

