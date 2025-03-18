Овчинский: Более тысячи человек отметили Международный день рек в павильоне ВДНХ
В павильоне ВДНХ «Макет Москвы» 14 марта на Сиреневой аллее ВДНХ в рамках празднования Международного дня рек гостям рассказали о работе по благоустройству набережных Москвы, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Мероприятие посетили более тысячи человек, в том числе гости из Казани, Петрозаводска и Твери, а также из Узбекистана, ЮАР и Белоруссии.
«Сотрудники выставочного павильона рассказали об активной работе города по благоустройству набережных Москвы: как в столице развиваются территории рядом с реками и становятся центрами притяжения для жителей и гостей города. В рамках экскурсионной программы посетители выставки также узнали, откуда Москва-река получила свое название и где спрятаны подземные артерии города», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики/
Помимо прочего, более 30 гостей приняли участие в интерактивной викторине. Также участники смогли узнать о протяженности Москвы-реки, о том, где находится ее самая широкая часть и с какой целью был проложен Водоотводный канал.
Подобные тематические мероприятия в павильоне «Макет Москвы» довольно популярны у учащихся образовательных учреждений. Павильон работает бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.
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