Овчинский: Более 90 домов демонтировали по реновации в ЮВАО

На юго-востоке столицы по программе реновации демонтировали более 90 домов старого жилого фонда, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«По программе реновации в Юго-Восточном административном округе на сегодня полностью расселено 149 зданий старого жилого фонда, жители еще 30 домов находятся в процессе переселения в новые жилые комплексы. В настоящий момент 91 дом уже демонтировали. В том числе в районе Люблино снесли 25 зданий, в Кузьминках – 23», – отметил Овчинский.



По его словам, в Рязанском районе Москвы расселили уже 14 домов по реновации.



Всего в рамках программы реновации на юго-востоке Москвы планируется расселить 818 домов. В новые квартиру переедут порядка 164 тысяч горожан.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке столицы и поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.



Программа реновации появилась в Москве в 2017 году. В рамках программы будут расселены 5176 жилых домов.

