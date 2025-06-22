Овчинский: Более 100 тысяч квадратных метров жилья по реновации возведут в Марфине
Семь новых стартовых площадок для строительства жилых комплексов включили в программу реновации в столичном районе Марфино, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, 37 старых домов в Марфино расселят, а в новое жилье переедут порядка семи тысяч жителей столицы.
«Там город возведет новостройки общей площадью квартир около 102 тысяч квадратных метров. Ожидается, что в них переедет около 3,7 тысячи москвичей. Для удобства жильцов на первых этажах разместят нежилые помещения – в будущем там откроются досуговые центры для детей, кафе, магазины, объекты здравоохранения и многое другое. Кроме этого, в подъездах смонтируют лифты, сделают комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Прилегающие к новостройкам дома будут озеленены и облагорожены. На территории дворов оборудуют площадка для занятий спортом и активного отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в программу реновации включили еще 131 площадку, на которых будут возведены дома.
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