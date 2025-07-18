Овчинский: 16 нежилых помещений используются в домах по реновации в ЗелАО

На первых этажах жилых домов, построенных в Зеленограде по программе реновации ветхого жилья, открылись объекты социально-бытовой инфраструктуры в 16 нежилых помещениях. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



На нежилых первых этажах открываются пункты выдачи товаров, салоны красоты, магазины, кафе и другие объекты, что позволяет создавать комфортную городскую среду.



«Всего по программе реновации в Зеленоградском административном округе под заселение передали семь новостроек. На первых этажах жилых комплексов сегодня используются уже 16 нежилых помещений», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. По его словам, открылись пять пунктов выдачи заказов, четыре магазина, три кофейни, салоны красоты, стоматология, аптека и другие предприятия.



В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что всего по программе реновации ветхого жилья будет построено порядка 8000 нежилых помещений, работой обеспечат свыше 200 тысяч человек.



Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за январь-июнь 2025 года. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.



Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

