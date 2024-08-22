Оборот пищевой промышленности Москвы в первом полугодии 2024 года вырос на 8,7%
В первом полугодии 2024 года оборот московских предприятий пищевой промышленности вырос на 8,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил порядка 382 млрд рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, пищевая промышленность столицы успешно замещает ушедшие из России бренды и обеспечивает страну качественной продукцией. Свыше 22% от оборота приходится на мясную промышленность, около 15% — на молочную промышленность, более 14% — на заводы, производящие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия.
Наиболее активный рост показали производители круп и мукомольные заводы (прирост на 62%), предприятия, выпускающие масложировую продукцию (прирост на 52%) и производители напитков (увеличение оборота на 38%).
Крупные и средние предприятия обеспечивают порядка 82% оборота пищевой промышленности, их выручка увеличилась на 9% за год.
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в пищевой промышленности столицы задействованы более 290 предприятий. По поручению столичного мэра Сергея Собянина им доступны свыше 20 системных инструментов поддержки промышленности. Объем производства продуктов питания в Москве увеличился более чем в 2,3 раза в первом полугодии 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru