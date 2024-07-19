Объем городских закупок у малого бизнеса превысил 317 миллиардов рублей

С начала года московские заказчики закупили у субъектов малого предпринимательства товаров, работ и услуг на сумму более 317 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше, чем за такой же период прошлого года, рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, на столицу приходится около 13 процентов всех закупок у малого бизнеса в России. За последние 20 лет их ежегодный объем увеличился более чем в 100 раз и по итогам прошлого года превысил 400 миллиардов рублей.

В основном Москва в текущем году приобретала коммунальную технику, медицинские расходные материалы. Почти 35 миллиардов ушло на благоустройство общественных пространств.

Свободный доступ малого бизнеса к госзакупкам помогает предпринимателям расширять географию продаж и увеличивать прибыль, отметил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

С 2022 года все закупки объемом до 20 миллионов рублей московские заказчики проводят исключительно среди субъектов малого предпринимательства, отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов. В прошлом году срок оплаты по контрактам сократили до семи дней.

