Объем городских закупок у малого бизнеса превысил 317 миллиардов рублей
С начала года московские заказчики закупили у субъектов малого предпринимательства товаров, работ и услуг на сумму более 317 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше, чем за такой же период прошлого года, рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, на столицу приходится около 13 процентов всех закупок у малого бизнеса в России. За последние 20 лет их ежегодный объем увеличился более чем в 100 раз и по итогам прошлого года превысил 400 миллиардов рублей.
В основном Москва в текущем году приобретала коммунальную технику, медицинские расходные материалы. Почти 35 миллиардов ушло на благоустройство общественных пространств.
Свободный доступ малого бизнеса к госзакупкам помогает предпринимателям расширять географию продаж и увеличивать прибыль, отметил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
С 2022 года все закупки объемом до 20 миллионов рублей московские заказчики проводят исключительно среди субъектов малого предпринимательства, отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов. В прошлом году срок оплаты по контрактам сократили до семи дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru