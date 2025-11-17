Новый пешеходный переход построят на Дмитровском шоссе
Новый подземный пешеходный переход длиной почти 84 метра появится под путями МЦД-1 и под Дмитровским шоссе, сейчас его строительство завершается. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
«Переход соединит четную и нечетную стороны Дмитровского шоссе, обеспечив удобный выход к жилым домам на улице Яблочкова. Строительство объекта ведется закрытым способом и находится на завершающей стадии», — сказал Десятков, добавив, что сейчас строители выполняют монтаж инженерных систем и отделочные работы. Кроме того, ведется благоустройство прилегающей территории.
Проектом предусмотрены три лестничных схода — за ж/д путями и по обеим сторонам Дмитровского шоссе. Переход оборудовали тремя лифтами для удобства маломобильных москвичей.
Расположенный на границе Бутырского и Тимирязевского районов переход позволит горожанам безопасно пересечь пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о планах строительства мостов и дорог в Москве за три года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Востоковед объяснил, почему «безъядерная» Япония ввяжется в тайваньский конфликт
- ФСБ задержала жителя Тульской области за перевод криптовалюты ВСУ
- В Госдуме объяснили, кого затронет увеличение сроков обучения в вузах
- Том Круз получил почетный «Оскар»
- Писториус допустил возможность начала войны НАТО с Россией до 2029 года
- В ДТП в Саудовской Аравии погибли более 40 паломников из Индии
- Пугачева потеряла действующий в РФ товарный знак «Рецитал»
- В Орловской области два многоквартирных дома повреждены при атаке БПЛА
- Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
- Пушилин: Из-за дронов ВСУ в ДНР остались без света 500 тысяч абонентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru