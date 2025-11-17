Новый пешеходный переход построят на Дмитровском шоссе

Новый подземный пешеходный переход длиной почти 84 метра появится под путями МЦД-1 и под Дмитровским шоссе, сейчас его строительство завершается. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

«Переход соединит четную и нечетную стороны Дмитровского шоссе, обеспечив удобный выход к жилым домам на улице Яблочкова. Строительство объекта ведется закрытым способом и находится на завершающей стадии», — сказал Десятков, добавив, что сейчас строители выполняют монтаж инженерных систем и отделочные работы. Кроме того, ведется благоустройство прилегающей территории.

Проектом предусмотрены три лестничных схода — за ж/д путями и по обеим сторонам Дмитровского шоссе. Переход оборудовали тремя лифтами для удобства маломобильных москвичей.

Расположенный на границе Бутырского и Тимирязевского районов переход позволит горожанам безопасно пересечь пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о планах строительства мостов и дорог в Москве за три года.

