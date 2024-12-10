Новый образовательный комплекс появится на юге Москвы

Новый образовательный комплекс на 3000 мест появится на юге столицы (район Москворечье-Сабурово) по заключенному с Москвой договору участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Инвесторы заключают со столицей договоры участия, по которым построенные образовательные объекты передаются в собственность города, с 2021 года.



«Объект появится в производственной зоне «Коломенское». Образовательный комплекс будет рассчитан на три тысячи мест – 2,5 тысячи школьных и 500 дошкольных. Здание площадью около 41 тысячи квадратных метров возведут во 2-м Котляковском переулке. Его планируется передать в городскую систему образования», — отметил вице-мэр.



Новый образовательный комплекс призван уменьшить нагрузку на социальную инфраструктуру района и обеспечить жителей близлежащих новостроек образовательными услугами.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, строительство объекта должно завершиться во втором полугодии 2028 года. Он добавил, что по аналогичным договорам в Москворечье-Сабурове с 2022 года уже были построены школа и детсад.



Москва предоставляет для строительства земельные участки, если объект отвечает критериям реализации масштабных инвестпроектов.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что в рамках масштабного инвестпроекта для строительства образовательного комплекса предоставлен участок земли площадью 1,74 га, для создания спортивного ядра — площадью 1,16 га.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2025–2027 годах планируется построить 200 образовательных учреждений, в том числе возводимых за счет средств инвесторов.

