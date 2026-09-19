На западе Москвы отремонтируют четыре дома
На западе Москвы будет проведен капитальный ремонт четырех жилых домов, о том, что соответствующие проекты согласованы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения по проектам капитального ремонта четырех домов на Никулинской улице. В них приведут в порядок кровли и технические помещения, модернизируют инженерные коммуникации с последующими локальными восстановительными работами», - отметил Щербаков.
Во всех четырех домах (дома №№ 9, 11, 15, корпус 2 и 19) заменят кровельное покрытие, отремонтируют чердаки и подвалы, приведут в порядок мусорокамеры и вентиляционные шахты. Кроме того, в двух домах проведут ремонт фасадов, включая балконы и входные группы.
Все эти дома были построены в 1993 году, капитальный ремонт каждого из них будет «индивидуальным».
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