На западе Москвы отремонтируют четыре дома

На западе Москвы будет проведен капитальный ремонт четырех жилых домов, о том, что соответствующие проекты согласованы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения по проектам капитального ремонта четырех домов на Никулинской улице. В них приведут в порядок кровли и технические помещения, модернизируют инженерные коммуникации с последующими локальными восстановительными работами», - отметил Щербаков.

Во всех четырех домах (дома №№ 9, 11, 15, корпус 2 и 19) заменят кровельное покрытие, отремонтируют чердаки и подвалы, приведут в порядок мусорокамеры и вентиляционные шахты. Кроме того, в двух домах проведут ремонт фасадов, включая балконы и входные группы.

Все эти дома были построены в 1993 году, капитальный ремонт каждого из них будет «индивидуальным».