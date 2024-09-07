На выборах в Москве проголосовали почти 2,5 млн человек

В голосовании на выборах в Мосгордуму приняли участие почти 2,5 миллиона горожан, рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, больше 83 тысяч москвичей проголосовали с помощью бумажных бюллетеней.

В свою очередь замглавы общественного штаба Александр Асафов добавил, что система дистанционного электронного голосования работает в штатном режиме.

Он рассказал об отражении порядка 180 хакерских атак.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:МоскваВыборы

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