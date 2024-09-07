На выборах в Москве проголосовали почти 2,5 млн человек
7 сентября 202417:10
В голосовании на выборах в Мосгордуму приняли участие почти 2,5 миллиона горожан, рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
По ее словам, больше 83 тысяч москвичей проголосовали с помощью бумажных бюллетеней.
В свою очередь замглавы общественного штаба Александр Асафов добавил, что система дистанционного электронного голосования работает в штатном режиме.
Он рассказал об отражении порядка 180 хакерских атак.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru