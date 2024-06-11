Москва заключила с поставщиками из регионов контракты на 138 млрд руб

Объем закупок столичных заказчиков у поставщиков из других регионов России превысил 138 миллиардов рублей в период с января по май 2024 года, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, объемы закупок с начала года составили пятую часть всего столичного госзаказа и выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и почти в два раза за последние пять лет.

Багреева отметила, что московские заказчики приобретают у региональных поставщиков товары, работы и услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что столичные заказчики при закупках в основном отдают предпочтение поставщикам из Московской области. Так, объемы закупок у поставщиков из этого региона составили 68,4 миллиарда рублей за январь-май 2024 года. На втором месте по популярности у московских заказчиков находятся поставщики из Санкт-Петербурга, заключенные контракты с которыми достигли 21 миллиарда рублей. Далее следуют компании из Краснодарского края с объемом закупок на 1,7 миллиарда рублей. Поставщики из Новосибирской и Свердловской областей заключили с Москвой сделки на 1,3 и 1,1 миллиарда рублей соответственно, отметил Пуртов.

Больше 25% объема закупок у поставщиков из регионов за пять месяцев 2024 года пришлось на сделки, связанные с выполнением работ по строительству зданий и сооружений, дорог и инженерных коммуникаций. Сумма таких закупок достигла 31,7 миллиарда рублей. На втором месте расположились поставки медицинских товаров, сумма закупок которых достигла 27,2 миллиарда рублей.

