Москва сдаст три спортивных объекта в аренду на 25 лет

Москва выставила на аукцион три здания, в которых будущие арендаторы смогут открыть спортивные центры, рассказала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По словам Багреевой, объекты сдадут в долгосрочную аренду сроком на 25 лет столичным предпринимателям по программе повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта. Предлагаемые на торгах объекты находятся на западе и северо-востоке Москвы, а также в Зеленограде.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что самый крупный объект площадью 2,7 тысячи квадратных метров реализуется в столичном районе Старое Крюково. Во Внуково предпринимателям для аренды предлагается двухэтажное здание площадью почти 1,9 тысячи квадратных метров. Третье здание в аренду расположено неподалеку от станции метро «Пыхтино».

Размер арендной платы за каждый из трех спортивных объектов определится в ходе торгов. Принять участие в аукционе может любой индивидуальный предприниматель или юрлицо, осуществляющие деятельность в сфере физкультуры и спорта. Заявки на участие в аукционах принимаются до 15 и 29 июля, сами торги состоятся 17 и 31 июля.

